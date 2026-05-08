Els sindicats docents demanen a Illa "que es responsabilitzi" i que hi hagi negociació

Critiquen la presumpta infiltració dels Mossos i demanen explicacions i responsabilitats
BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -
Representants dels sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical han demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, "que es responsabilitzi" i contribueixi a resoldre la situació actual dels docents catalans, i criden a que hi hagi una reunió per negociar abans de dimarts, quan hi ha convocada una vaga educativa a tot Catalunya.
Ho han dit aquest divendres en una roda de premsa al Parlament, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, ERC, els Comuns i la CUP per abordar les millores de les condicions docents, a més de la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents aquest dimecres.
Per la Ustec·Stes --sindicat educatiu majoritari de Catalunya--, el coordinador d'acció sindical, Andreu Mumbrú, remarca que és "un conflicte de país" i que la responsabilitat última, segons ell, és d'Illa com a president, per la qual cosa fan una crida a que contribueixi a resoldre la situació actual.
"No és desitjable per a ningú i s'està malmetent l'educació del país. I el màxim responsable que s'estigui malmetent l'educació del país és el Govern, que es nega a negociar", i reitera que, per evitar l'escalada de la situació, hi ha d'haver una reunió per reobrir la negociació abans de dimarts.
PRESUMPTA INFILTRACIÓ DELS MOSSOS
D'altra banda, Mumbrú ha criticat que "s'infiltren policies i s'identifica sindicalistes per exercir els seus drets" i creu que aquesta no és la manera de respondre al conflicte en l'educació.
En nom dels 4 sindicats, demana explicacions i compareixences per saber quin ha estat l'abast d'aquesta acció, ja que creu que el Govern "ha de donar la cara", i assegura que s'adhereixen a la petició dels grups d'assumpció de responsabilitats.
RESTABLIR LA "DIGNITAT DOCENT"
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, assegura que han demanat la intervenció dels grups parlamentaris de Junts, ERC, els Comuns i CUP perquè els ajudin en aquesta crida a Illa per asseure's a negociar: "No ens hem arribat a asseure en una veritable taula de negociació".
Explica que amb els grups han pogut acordar que es presentarà una proposta de resolució dimarts al Parlament, i insisteix que les seves reclamacions passen pel "restabliment de la dignitat docent, la pujada del sou i recuperar el deute dels sexennis", entre d'altres.
VEUEN "DERIVA AUTORITÀRIA" EN EL PSC
Per part de la CGT Ensenyament, Laura Gené, ha cridat a trobar solucions i ha criticat la "deriva autoritària que està agafant el PSC", i insisteix que el treball i la llibertat sindical estan reconeguts en la Constitució.
Sobre la presumpta infiltració dels Mossos, creu que sobrepassa qualsevol línia acceptable en una societat democràtica, diu, i afegeix: "Si el PSC vol saber quines són les demandes dels sindicats, i el pla d'actuació davant l'emergència que vivim, s'ha d'asseure amb els sindicats".
"MÀ ESTESA" PER NEGOCIAR
Laia Fonts, de la Intersindical, ha assegurat que li sembla lamentable tant la presumpta infiltració dels Mossos com la prova pilot dels agents a les escoles o la identificació de membres sindicals, i assegura que "el PSC, quan governa, sempre fa el mateix".
Igualment, afirma que els sindicats tenen la "mà estesa" per asseure's a negociar amb el Govern i començar a resoldre el conflicte, però insisteix que ha de ser amb condicions dignes i que satisfacin la majoria del personal educatiu català.