Els sindicats demanen més recursos i negociació: "Comencem el curs com el vam acabar, amb vaga"

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats docents convocants de la jornada de vaga d'aquest dimarts han reclamat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat més recursos i obrir negociacions: "Comencem el curs com el vam acabar, amb vaga".
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans abans de l'inici de la manifestació a Barcelona la membre del secretariat d'Ustec·Stes Marina Ruiz, qui ha retret "el parèntesi de tot l'estiu del Govern" per no negociar.
De la CGT, la secretària de la Federació d'Ensenyament, Laura Gené, ha criticat que ara el Govern demani un parèntesi, i ha subratllat que el curs "no podia començar amb normalitat".
El portaveu de la Intersindical, Marc Martorell, ha dit que el curs comença amb "les mateixes carències" que l'anterior, i ha demanat al Govern que respecti el dret a l'educació.
Per part de COS, Gerard Calvera ha subratllat que el curs comença amb dignitat amb aquesta vaga, i la secretària general de la CNT, Montse Luque, ha criticat la "manca de voluntat" del Govern.
L'integrant de l'Assemblea Educativa de Catalunya Ramon Castell ha criticat que el Govern no hagi negociat des de finals del curs passat i que té la pilota a la seva teulada: "Primer dia d'escola, primer dia de vaga".