Els sindicats demanen al Govern eliminar el pla dels Mossos a les escoles perquè la comunitat no l'accepta

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius catalans han demanat a la Generalitat que elimini definitivament el pla pilot d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra en alguns instituts de Catalunya després d'insistir que és un pla que no accepta la comunitat educativa.
En unes declaracions a Europa Press aquest dimarts, la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, creu que el Departament d'Interior ha de fer un pas endavant, ha dit, i eliminar definitivament aquest pla: "Congelar-lo i dir que és difícil descongelar-lo és com no voler admetre que és un mal pla, dient que el mantenen però no el desplegaran. És incoherent".
El secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha assenyalat que aquest pla va ser una ocurrència en el seu moment però que no hi veuen sentit, i que "amaga els veritables problemes de l'ensenyament de Catalunya, com la baixa qualitat educativa que reben" els alumnes.
De CGT Ensenyament, Laura Gené ha apuntat que dels 14 centres educatius que preveia la prova pilot n'han caigut més de la meitat; ha opinat que la proposta és "desafortunada" i que no té sentit perquè, segons ella, qui ha de fer la feina d'acompanyament és el personal educatiu.
La Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat ha matisat aquest dimarts que la prova pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius "continua" amb els canvis que es van produir inicialment, que contemplen no afegir nous centres fins que se n'avaluï el funcionament, les conclusions del qual es faran el primer trimestre del 2027.
El matís es produeix després que la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirmés en una entrevista a Catalunya Ràdio que la prova estava en "vies de paràlisi", una afirmació que segons fonts del Departament s'ha descontextualitzat.