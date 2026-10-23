Els sindicats dels Agents Rurals avisen del "bloqueig" del cos i la pèrdua de confiança amb els responsables

EUROPA PRESS/D.Zorrakino. POOL - Europa Press
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats CCOO, UGT, IAC-CATAC, CSIF i Intersindical-CSC han expressat el seu profund malestar amb la situació de "bloqueig" que viu el cos d'Agents Rurals i han criticat la manca de resultats dels seus màxims responsables.
Segons un comunicat conjunt, els sindicats veuen "esgotada la via de les promeses" i han demanat al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat fets concrets, calendari i actuacions immediates que permetin revertir la situació que, asseguren, arrosseguen des de fa massa anys.
"La plantilla necessita dirigents que planifiquin, liderin i compleixin els compromisos adquirits", expliquen els sindicats, que consideren que la ciutadania mereix un cos dimensionat, modernitzat i preparat per afrontar reptes presents i futurs,