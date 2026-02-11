Els sindicats critiquen que Educació no els presenti millors condicions i s'emplacen al 19 de febrer

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius han criticat que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat no els hagi traslladat "res" per millorar les seves condicions, després de reunir-se amb el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia, en acabar la manifestació d'aquest dimecres, i afirmen que els han emplaçat a la reunió ja prevista del 19 de febrer.
Com ha afirmat el responsable d'acció sindical d'Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, en sortir de la reunió, el departament els ha emplaçat a la taula del 19 de febrer per comunicar-los la proposta de millora de condicions, i ha criticat "quant temps més necessiten per plantejar alguna resposta, perquè fa mesos i anys que la pèrdua de poder adquisitiu dels docents és insostenible".
A més a més, ha assenyalat que aquesta situació és un problema del Govern, i que si "Educació no és capaç de resoldre el conflicte, que ho faci el Govern i el president (Salvador) Illa".
Els manifestants han cantat lemes com 'Vergonya, vergonya' i 'Vaga indefinida', i el secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha assegurat que al departament li ha quedat clar que el 19 de febrer ha de venir amb una proposta i que confien en això, perquè si no "hi haurà vaga al març".
Els manifestants, quan ha acabat el recorregut, s'han concentrat davant la Conselleria, on han llançat globus de pintura verda contra la façana i han empès i tombat algunes de les tanques que els separaven del recinte.