Els símptomes de Covid persistent poden durar 2 anys després de la infecció, segons ISGlobal

Gairebé una de quatre persones infectades amb Sars-CoV-2 va patir Covid persistent

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

El 23% de les persones infectades amb Sars-CoV-2 entre el 2021 i el 2023 van desenvolupar Covid persistent, i en més de la meitat d'elles els símptomes es van mantenir durant dos anys, segons un estudi d'ISGlobal en col·laboració amb l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), com a part del projecte europeu END-VOC.

Després de superar una infecció inicial per Sars-CoV-2, algunes persones van desenvolupar Covid persistents, que es manifesta amb símptomes que persisteixen durant almenys tres mesos, incloent símptomes respiratoris, neurològics, digestius o generals, com a fatiga i esgotament, ha informat ISGlobal, centre impulsat per Fundació La Caixa.

La majoria dels estudis sobre Covid persistent s'han realitzat en un context clínic, la qual cosa pot no reflectir completament el seu impacte en la població general, i aquest estudi de conhort basat en la població va permetre "estimar millor la magnitud del Covid persistent i identificar factors de risc i protecció", ha apuntat l'autor principal, Manolis Kongevinas.

L'estudi, els resultats del qual es van publicar en 'BMC Medicine', va seguir a 2.764 adults de la conhort Covicat, basada en la població i dissenyada per caracteritzar l'impacte de la pandèmia en la salut de la població de Catalunya, i els participants van completar tres qüestionaris entre el 2020 i el 2023 i van proporcionar mostres de sang i historials mèdics.

La coautora de l'estudi Marianna Karachaliou ha assegurat que "ser dona, haver tingut una infecció greu de Covid-19 i presentar una malaltia crònica prèvia, com l'asma, són clars factors de risc".

Ha afegit que a l'estudi s'observa que les persones amb obesitat i nivells elevats d'anticossos IgG abans de la vacunació, "eren més susceptibles a desenvolupar Covid persistent", un factor que podria reflectir una hiperactivació del sistema immunitari després de la infecció inicial, la qual cosa en alguns casos podria contribuir a la persistència dels símptomes a llarg termini.

TRES SUBTIPUS

Basant-se en els símptomes reportats pels participants i els seus historials mèdics, els investigadors van identificar tres subtipus clínics de Covid persistent, segons si els símptomes eren neurològics i musculoesqueléticos, respiratoris, o greus i involucraven a múltiples òrgans: els investigadors van determinar que el 56% d'ells seguien presentant símptomes dos anys després.

La coautora Judith Garcia-Aymerich ha remarcat que l'estudi ha mostrat que "un percentatge significatiu de la població" presenta Covid persistent, en alguns casos afectant a la seva qualitat de vida.