Els serveis funeraris s'emporten el cadàver de l'home tirotejat al carrer Balmes de Barcelona

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Els serveis funeraris s'han emportat el cadàver de l'home que ha mort tirotejat aquest dimecres cap a les 12.30 hores al carrer Balmes de Barcelona, a la confluència amb Travessera de Gràcia.
Els fets s'han produït a les 9.50 hores prop d'una comissaria de la Policia Nacional, on un home ha quedat estès a terra després de rebre almenys un tret per part d'una persona que ha fugit, segons ha pogut confirmar Europa Press.
La policia catalana ha localitzat al voltant de la plaça Gal·la Placídia l'arma homicida, que ja està sota custòdia policial com a possible indici del crim.