Els sensors i els ES-Alert entren en el pla de Protecció Civil per a accidents químics de Tarragona

TARRAGONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha revisat el pla especial d'emergències exteriors del sector químic de Tarragona (Plaseqta) i ha incorporat a l'operativa del pla la xarxa de sensors químics i el sistema d'alertes als mòbils Es-Alert.
La comissió es va reunir el passat 28 de maig i la revisió s'aprovarà definitivament pel Govern de la Generalitat "pròximament", ha informat Protecció Civil en un comunicat aquest dimecres.
La xarxa de sensors químics es va instal·lar el 2024 i s'ha estat configurant al llarg del 2025 i 2026 i té operatius 432 dispositius instal·lats als polígons Nord de Tarragona, Polígon Sud i Port de Tarragona (concretament als municipis de Constantí, Morell, Pallaresos, Perafort, Pobla de Mafumet, Tarragona, Vila-seca, Canonja i Reus).
Els sensors químics estan situats entre els polígons químics i els nuclis urbans per poder detectar fuites tòxiques que puguin afectar "greument" la població i detecten diverses substàncies tòxiques que poden produir accidents amb núvol tòxic, com d'òxid d'etilè (95 sensors); sulfur d'hidrogen (91); diòxid de sofre (105); clor (91) i amoníac (50).
La integració dins l'operativa de les alertes de Protecció Civil als mòbils (ES-Alert), propietat del Govern central i que la Direcció General de Protecció Civil fa servir des del 2022, permetrà incloure en els avisos la població a través de les antenes de telefonia mòbil de possibles riscos de l'activitat química i es complementa amb la xarxa de 121 sirenes de risc químic operatives a Catalunya, entre d'altres.