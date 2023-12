Els sanitaris de l'ICS tallen la ronda Litoral de Barcelona durant les protestes pel preacord

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

Els assistents de la manifestació de sanitaris contra el preacord entre l'Institut Català de la Salut (ICS) i els sindicats pel III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'ICS han tallat aquest dimecres la ronda Litoral de Barcelona, que ja ha recuperat la circulació segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una publicació a X recollida per Europa Press.

Des de les 12.43 hores, els manifestants convocats pels sindicats Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical, Som Sanitat i Infermeres de Catalunya han tallat la via en tots dos sentits a l'altura del parc de la Ciutadella, on han protestat a les portes del Parlament per aconseguir millores laborals.

Segons la Conselleria de Salut de la Generalitat, amb un 57% de les entitats proveïdores reportades, fins a les 12 hores el seguiment de la vaga ha estat d'un 0,5% en el torn de nit i d'un 6,7% en el torn de matí.