Els reis, Elionor i Sofia lliuraran els Princesa de Girona 2026 a Barcelona

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia assistiran el 14 de juliol a l'acte de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, segona vegada que es lliuren al coliseu líric, en una cerimònia que tindrà com a fil conductor el poder del talent compartit.
La capital catalana també acollirà aquell dia la reunió del Patronat de la Fundació Princesa de Girona, a més d'una trobada informal dels reis, la princesa de Girona, la infanta i dels patrons de la fundació amb els premiats, informa aquest divendres la fundació en un comunicat.
La seu d'Esade a Barcelona serà l'escenari de la 3a edició del Fòrum de Talent Jove el 14 de juliol, un espai de trobada del talent jove de les empreses del patronat i col·laboradors del Tour del Talent.
El dia anterior, el 13 de juliol, la fundació impulsarà al Recinte Modernista de Sant Pau un espai de 'networking' en el qual es podran conèixer els joves participants en el fòrum, i que comptarà amb la presència d'Ousman Umar, Premi Princesa de Girona 2021, amb la projecció de la pel·lícula basada en la seva història 'Viatge al país dels blancs'.
PREMIATS
La cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona estarà conduïda per la periodista Cristina Pampín, comptarà amb un diàleg entre l'artista Luz Casal i la cantant Soleá Morente i tindrà la dansa com a fil conductor, amb una coreografia per a l'ocasió de la companyia de dansa de Sílvia Batet.
En la gala es lliurarà el Premi Princesa de Girona Social al president i fundador de l'Associació Joves Units del Poble-sec, Hatim Azahri Akhnous; el CreaEmpresa a la cofundadora, presidenta i directora de tecnologia de Benviro, Patricia Aymà, i el d'Art a la directora i guionista de cinema Gemma Blasco.
També rebrà el Premi Princesa de Girona Recerca l'investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia Rafael Luque; l'Internacional-CreaEmpresa a l'emprenedora social i cofundadora de Quipu, Mercedes Bidart, i l'Internacional-Recerca a l'astrofísic mexicà José Eduardo Méndez.