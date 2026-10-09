Els reis presidiran el lliurament del 75è Premi Planeta, que canvia al Pavelló 1 de Fira de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Els reis presidiran el dijous 15 d'octubre el sopar literari del 75è Premi Planeta, que es trasllada al Pavelló 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona en lloc del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en superar " àmpliament les previsions inicials d'aforament".
La vetllada reunirà autoritats i personalitats destacades del món de la cultura, l'economia i la societat civil, i es commemorarà el 75è aniversari del guardó, ha informat el Grupo Planeta aquest divendres en un comunicat.
Planeta ha explicat que "a causa de l'extraordinària acollida que ha despertat aquest aniversari", l'assistència ha superat les previsions inicials d'aforament i l'esdeveniment ha hagut de canviar la ubicació.
El Planeta és el guardó més ben dotat del món a una novel·la inèdita, amb 1 milió d'euros per a l'obra guanyadora i 200.000 euros per a la finalista.
1.424 OBRES PRESENTADES
Un total de 1.424 obres s'han presentat a aquesta edició, de les quals s'han seleccionat les 10 novel·les finalistes.
Les finalistes són 'La sombra de Isabel', de Pedro Regalado Rodríguez; 'Letraherido', de Pepe M. Carrascosa; 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani (pseudònim); 'Cuando tu muerte es mi liberación', de Lita Rowe (pseudònim), i 'Los Caminantes', de Martín Guerrero (pseudònim).
Completen els finalistes 'Kitsugi o tres almas rotas', de Hugalma de la Sierra (pseudònim); 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar (pseudònim); 'Los que faltan', de Luz Ventura (pseudònim); 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero (pseudònim), i 'mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana (pseudònim).
El jurat d'aquesta edició del Premi Planeta està integrat per Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra i la directora d'Editorial Planeta, Belén Lopez, com a secretària amb vot.