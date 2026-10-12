Els Reis presideixen la desfilada del 12 d'octubre abans del seu esperat viatge a Ceuta i Melilla

MADRID, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Reis Felip VI i Letizia, acompanyats per la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, presideixen aquest dilluns la tradicional desfilada militar que acull Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat i que aquest any tindrà lloc poc abans de les eleccions generals del 29 de novembre i en la vigília de la visita de les seves majestats a Ceuta i Melilla.
Aquest any, hi participen un total de 4.380 membres de les Forces Armades, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i altres institucions públiques.
Els monarques i la princesa d'Astúries arribaran a la tribuna reial a les 11.00 hores, després que el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), l'almirall general Teodoro Esteban López Calderón; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el president, Pedro Sánchez; i la resta d'autoritats de l'Estat.
Aquest any, han excusat la seva assistència els presidents autonòmics Juanma Moreno (Andalusia); María Chivite (Navarra); i Imanol Pradales (País Basc).
EL RECORREGUT DELS ÚLTIMS QUATRE ANYS
La parada militar es farà al llarg del passeig del Prado i el passeig de Recoletos. S'iniciarà a l'altura de la glorieta Emperador Carlos V i finalitzarà el seu recorregut a la plaça de Colón. És el quart any consecutiu en què es realitza aquesta ruta, davant de la impossibilitat de celebrar-ho al passeig de la Castellana per les obres de soterrament del trànsit.
El programa de l'acte no ha variat respecte a anys anteriors. Després de l'arribada dels Reis, se'ls rendiran honors militars i Felip VI rebrà les novetats del cap de Batalló d'Honors i els passarà revista. Després, els monarques saludaran les autoritats.
Conclosa la salutació, tindrà lloc el salt de paracaigudistes enfront de la tribuna reial amb la bandera d'Espanya a càrrec de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai (PAPEA). Els components de la PAPEA que salten aquest any són el sergent primer Pablo García Matanza i el cap primer José Antonio Lago Rubio. Tots dos són components de la Selecció Nacional Militar de Paracaigudisme.
LA FORMACIÓ MERLA
A continuació, s'hissarà la bandera i es durà a terme l'homenatge als qui van donar la seva vida per Espanya. Després, tindrà lloc el sobrevol de la Formació Merla, que va substituir la Patrulla Àguila l'any passat, tenint en compte la seva extinció a causa de retirada dels avions que volaven, els C-101, retirats després de 40 anys de servei en l'Exèrcit de l'Aire.
Després d'aquesta, arrencarà la desfilada aèria. Hi participen 34 aeronaus de caça i ensenyament, 16 de transport, inclosa la del salt de paracaigudistes, i 32 helicòpters, repartits en 18 formacions.
UNA CABRA DE DOS ANYS
A continuació s'iniciarà la desfilada terrestre. S'exhibiran 128 vehicles, com ara cuirassats o vehicles pesants d'intervenció, 39 motos, 286 cavalls, cinc gossos i la mascota del Terç 'Don Joan d'Àustria' de la Legió, una cabra de dos anys anomenada 'Babieca'.
En total, 4.380 integrants de les Forces Armades, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i altres institucions públiques de caràcter civil participaran amb uniformitat de gala en la parada militar. D'ells, 3.850 són homes i 530 són dones.
En finalitzar, els Reis saludaran les autoritats militars responsables i participants en la desfilada, s'acomiadaran i s'arriarà la bandera nacional. Felip VI, Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofia i la resta d'autoritats es traslladaran a la tradicional recepció oferta en el Palau Reial.
BESAMANS I RECEPCIÓ
L'atenció es traslladarà a continuació al Palau Reial, on com cada any els Reis ofereixen una recepció amb motiu de la Festa Nacional. Serà la quarta recepció d'aquest tipus en la qual participa la princesa Leonor. S'espera que desfilin uns mil convidats en el tradicional besamans.
Com cada any, el Palau Reial reunirà les més altes instàncies de l'Estat, començant pel president del Govern central i la pràctica majoria dels ministres, així com els presidents del Congrés i del Senat, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, entre altres.
Com a novetat, Felip VI i Letizia han convidat a representants de la societat civil de Ceuta i de Melilla. Igualment, s'espera una nodrida representació d'empresaris i personalitats del món de la cultura i la ciència, amb guardonats amb alguns dels premis més prestigiosos a nivell nacional. I, com és costum, hi acudiran algunes persones que han participat en actes de la Família Reial al llarg de l'any.