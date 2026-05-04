Els Reis presideixen la commemoració dels 50 anys de 'El País' a Barcelona

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Els Reis presideixen la tarda d'aquest dilluns la commemoració dels 50 anys del diari 'El País' en un acte al Museu Marítim de Barcelona, coincidint amb la data del seu primer número, el 4 de maig de 1976.
Abans d'entrar a l'auditori on se celebra l'acte commemoratiu, el rei Felip VI i la reina Letizia han visitat una exposició fotogràfica al museu, amb imatges emblemàtiques publicades al diari.
Ho fan acompanyats del president de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta del Govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, la ministra de Ciència i Tecnologia, Diana Morant, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
També han assistit el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i el de Justícia, Ramon Espadaler.
L'acte ha tingut com a avantsala el lliurament aquest matí a Barcelona dels Premis Ortega i Gasset de Periodisme a la periodista i escriptora bielorussa Svetlana Alexiévich, el periodista i escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez i el periodista nord-americà Martin Baron per les seves trajectòries.
Durant el cap de setmana passat, 'El País' va celebrar una sèrie d'activitats per commemorar la seva 50 aniversari en Matadero Madrid, amb debats, conferències i concerts.