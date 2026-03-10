Els Reis lamenten la mort de l'escriptor peruà Bryce Echenique, "mestre i relator d'experiències humanes"

José Ramón Hernando - Europa Press
MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
Els Reis Felip VI i Letícia s'han acomiadat de l'escriptor peruà Alfredo Bryce Echenique, un dels referents de la generació post-boom de la narrativa llatinoamericana i que ha mort aquest dimarts als 87 anys, a qui han qualificat de un "mestre i relator d'experiències humanes".
"Lamentem la defunció de l'escriptor peruà Alfredo Bryce Echenique, un dels referents de les lletres iberoamericanes, mestre i relator d'experiències humanes, de l'amor, de la solitud, de la malaltia i de la felicitat", han expressat a través d'un missatge a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press.
Els Reis han assenyalat que la veu literària d'Echenique "va acompanyar generacions de lectors" i "va enriquir la narrativa en espanyol". "Les nostres condolences a la seva família i a la comunitat literària", ha traslladat Casa Real.
És autor d'obres com 'Un mundo para Julius', novel·la amb la qual va obtenir el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, i 'El huerto de mi amada', guardonada amb el Premi Planeta en 2002.
A aquests títols se sumen altres obres com 'La vida exagerada de Martín Romaña' i 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', entre altres.
En 2019 va publicar 'Permiso para retirarme. Antimemorias III', que va ser considerada el seu comiat literari. Va ser la tercera i últim lliurament d'Antimemorias i en aquest llibre va dibuixar alguns moments de la seva vida, "dedicada a la literatura, l'amistat i l'amor", va explicar llavors.
MADRID I BARCELONA, ÚLTIMES CIUTATS ON ES VA INSTALAR
Alfredo Bryce Echenique va néixer a Lima (Perú) en 1939 i és considerat és un dels majors exponents de la literatura llatinoamericana. En 1957, va ingressar en la Universitat de Sant Marcos, on es va llicenciar en Dret i on anys més tard, en 1977, aconseguiria el seu títol de doctor en Lletres. En 1964 es va traslladar a Europa.
A Europa, l'autor peruà va començar llavors una etapa que el va portar a viure a França, Itàlia, Grècia, Alemanya i Espanya. De fet, Madrid i Barcelona van ser les últimes ciutats en les quals es va assentar. A Madrid va romandre des de 1985 fins a febrer de 1999, quan va tornar de nou al seu Perú natal, encara que breument.
Va tornar a Barcelona en 2002 i va publicar tres anys més tard el seu segon llibre de memòries, 'Permís per sentir', en el qual va dibuixar al Perú contemporani en un "feroç" però "lúcid" ajust de comptes amb el seu propi país, segons va explicar l'editorial Anagrama.
Bryce Echenique va ser professor en diverses universitats franceses i ha compatibilitzat l'ensenyament amb l'escriptura durant tota la seva carrera.
DE LA MÀ D'ANAGRAMA A ESPANYA
A Espanya, l'escriptor ha publicat en el segell editorial Anagrama les novel·les 'Un mundo para Julius', 'Tantas veces Pedro', 'La vida exagerada de Martín Romaña', 'El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz', 'La última mudanza de Felipe Carrillo', 'Dos señoras conversan', 'No me esperen en abril', 'Reo de nocturnidad' -amb la qual va obtenir el Premip Nacional de Narrativa a Espanya- i 'Dándole pena a la tristeza'.
Així mateix, Anagrama ha editat la recopilació de contes 'La esposa del Rey de las Curvas', els volums d'antimemorias 'Permiso para vivir', 'Permiso para sentir' y 'Permiso para retirarme', además de los libros de ensayos y artículos 'A vuelo de buen cubero (y otras crónicas)', 'Crónicas personales', 'A trancas y barrancas' i 'Crónicas perdidas'.