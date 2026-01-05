Els Reis d'Orient porten "il·lusió i regals" als nens del Germans Trias de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Reis d'Orient han visitat aquest dilluns els infants i joves hospitalitzats al Germans Trias de Badalona (Barcelona) per portar-los "il·lusió i regals".
Ses Majestats han estat rebuts per una representació de l'Ajuntament de Badalona formada per l'alcalde, Xavier García Albiol, i altres membres de la corporació municipal i del centre hospitalari, informa en un comunicat.
Els Reis han recorregut la Unitat d'Hospitalització de Pediatria i la Unitat d'Hospitalització de Psiquiatria Infantil i Juvenil, i han repartit joguines, regals i paraules d'ànim amb els nens, les famílies i els professionals sanitaris.