Els Reis d'Orient lliuren regals als nens de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Reis d'Orient han visitat aquest dilluns a la tarda a nens i joves hospitalitzats a Sant Joan de Déu de Barcelona per portar-los regals.
Ses Majestats han recorregut la totalitat de l'hospital i han visitat a tots els nens ingressats, inclosos els que arriben a urgències, i han repartit joguines per a tots ells, alhora que els han dedicat paraules d'ànim.
La visita de Melcior, Gaspar i Baltasar al Sant Joan de Déu és l'única en centres mèdics que es fa la mateixa nit de Reis, ja que tradicionalment la cavalcada acabava el seu recorregut allà i s'ha mantingut la tradició una vegada l'itinerari s'ha modificat.