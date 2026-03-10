Els Reis acomiaden al periodista Raúl del Pozo, "artesà de la paraula" i "el millor relator del soroll del carrer"

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 10 març (EUROPA PRESS) -
Els Reis Felip VI i Letícia s'han acomiadat del periodista, escriptor i columnista Raúl del Pozo, que ha mort aquest dimarts als 89 anys i a qui han qualificat com un "artesà de la paraula" i "el millor relator del soroll del carrer".
"Acomiadem a Raúl del Pozo, escriptor de diaris, periodista de la millor literatura, corresponsal, enviat especial, reporter sempre, qui va mostrar en el seu columnisme extraordinari la precisió que donen les lectures aquilatadas i la mirada de qui ha travessat carrers, ombres i la riba de tots els marges", han expressat a través d'un missatge a la xarxa social 'X', recollit per Europa Press.
Els Reis han lamentat que se'n va "el jove reporter de cor" que "sentia que tocava el cel amb les mans en publicar en primera", així com "el millor relator del soroll del carrer" i "qui millor penjava el telèfon".
"Un altre veterà, un altre artesà de la paraula amb sis dècades d'ofici al més alt i amics a prova de vida", ha traslladat la Casa Reial, per després enviar la seva "abraçada amb afecte" als amics i família de Del Pozo.
La capella ardent quedarà instal·lada aquest dimecres 11 de març al Palacio de Cristales de la Villa, antiga seu de l'Ajuntament de Madrid, des de les 09.30 hores fins a les 21.00 hores.
PREMIO PRIMAVERA DE NOVEL·LA EN 2011
Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Conca, 1936) va ser reporter, enviat especial, corresponsal a l'estranger ('Diario de Cuenca', 'Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') i director-adjunt de 'El Independiente', segons l'editorial La Esfera de los Libros, amb la qual va publicar 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) i 'La rana mágica' (2006).
També va participar en els debats i tertúlies de 'Protagonistas' de Luis del Olmo i als programes televisius d'Antena 3 i Telecinco, dirigits per María Teresa Campos i Montserrat Domínguez.
Va ser així mateix columnista i cronista parlamentari del diari 'El Mundo', tasca per la qual va rebre el Premi del Club Internacional de Premsa al millor treball periodístic en premsa escrita, a més d'altres guardons com Mariano de Cavia, Francisco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá, el César González Ruano i el Premi Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.
Del Pozo va publicar novel·les com 'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' i 'La diosa del pubis azul' (amb Espido Freire) i llibres d'assaig: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' i 'Los cautivos de La Moncloa'.
En 2011, va rebre el Premio Primavera de Novella per la seva obra 'El reclamo', on es proposa una reflexió sobre la memòria històrica i la biografia dels maquis.