Els professors d'una escola de Balaguer (Lleida) protesten contra una presumpta agressió a un docent

LLEIDA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els professors de l'Escola Àngel Guimerà de Balaguer (Lleida) i els sindicats educatius s'han concentrat aquest dimecres al matí davant el centre educatiu en protesta contra la presumpta agressió d'un pare a un docent, informen fonts sindicals a Europa Press.
S'han concentrat unes 50 persones i el sindicat educatiu majoritari, Ustec·Stes, ha criticat la pèrdua d'educadors socials i tècnics d'integració social a centres educatius com aquest de Balaguer, que és de "màxima complexitat".
D'altra banda, CGT Ensenyament ha expressat el seu suport al mestre i creu que és una "mostra intolerable de la tensió que es viu als centres educatius i que evidencia la manca de recursos i la desprotecció del personal docent i de suport educatiu", i insisteix que no és un cas aïllat.
Fonts de la Conselleria d'Educació i FP han explicat a Europa Press que dilluns "hi va haver una presumpta agressió aïllada per part d'una família a un docent" de l'Escola Àngel Guimerà de Balaguer.
Han afirmat que la inspecció d'educació i la direcció dels Serveis Territorials, juntament amb l'Ajuntament de Balaguer, "estan abordant el cas i treballant per mantenir la normalitat en el funcionament del centre".