Els Premis Zoom 2023 reconeixen la sèrie 'Cites Barcelona' i el programa 'Quanta guerra'

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Premis Zoom de Continguts Audiovisuals de Catalunya han reconegut en la 21a edició la sèrie 'Cites Barcelona' amb el Premi a la Millor Sèrie de Ficció i el programa de divulgació històrica 'Quanta guerra' amb el Premi al Millor Programa d'Entreteniment.

En una gala a Igualada (Barcelona) dissabte a la nit, s'ha atorgat a la pel·lícula 'Miró' el Premi a la Millor TV-Movie de Ficció i al documental 'Don't Come Back' el Premi al Millor Format d'Informatius, informa el certamen en un comunicat.

El Premi al Millor Programa d'Esports ha estat per a 'Unzué, l'últim equip del Juancar'; el de Millor Format Cultural i Divulgatiu, per a 'Il·luminats', i els Premis d'Honor Zoom han estat per a l'humorista José Corbacho i per a la cantant Nina.