Els Premis Zirkòlika de circ guardonen Clara Poch, La Córcoles i Circ Smile

Reconeix la trajectòria del pedagog Claret Papiol



BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -

Els Premis Zirkòlika de circ han premiat els espectacles 'Lady Panda', de Clara Poch Masià i la companyia Mumusic Circus, i 'H', de la companyia La Córcoles, com a millor muntatge de sala i de carrer.

L'artista Maria Palma ha guanyat el premi a l'artista emergent per l'espectacle 'La veu submergida', en la gala celebrada aquest dimecres a la nit a Barcelona, han informat els Premis Zirkòlika en un comunicat.

El millor espectacle de circ de carpa ha recaigut en 'GaudíRem' de Circ Smile i el millor número de circ és per a 'Exit' de l'artista Juan Carlos Panduro.

El millor espectacle de pallassos ha estat per a 'Zloty' de la companyia Pau Palaus, i el premi especial de circ ha estat per a 'Després de tot, el tràiler', de la companyia Psirc.

El premi per votació popular ha estat per a 'El Taller de Malabars. L'espectacle', de Moi Jordana Companyia de Circ, i el premi a la trajectòria ha estat per al pallasso i pedagog Claret Papiol.