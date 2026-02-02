Els I Premis Toresky de Ràdio Barcelona reconeixen Serrat, Raphinha i Oques Grasses

Nacho Frade - Europa Press - Arxiu
Guardonen Leticia Dolera, Banc Sabadell i Iris Tió
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Els I Premis Toresky de Ràdio Barcelona - Ser Catalunya reconeixeran el cantautor Joan Manuel Serrat, el futbolista Raphinha, l'actriu i directora Leticia Dolera, Banc Sabadell i el grup musical Oques Grasses, informa aquest dilluns l'emissora en un comunicat.
Els guardons, que es lliuraran el 9 de febrer al Teatre Tívoli de Barcelona en la gala La Nit de la Ràdio, també reconeixeran el científic Eduard Batlle, la cantautora Maria del Mar Bonet, l'esportista Iris Tió, la Fundació Guttmann, el grup El Pol Petit, l'artista Nil Moliner i l'Ajuntament de Barcelona.
Els premis reconeixen les personalitats, institucions i iniciatives que han marcat el 2025 en els àmbits cultural, social, esportiu i empresarial.
El jurat de la primera edició dels guardons ha distingit el científic Eduard Batlle com a personalitat de l'any, el futbolista Raphinha com a esportista, Oques Grasses com a fenomen musical i Leticia Dolera com a personalitat cultural, mentre que Joan Manuel Serrat rebrà el Premi d'Honor Ràdio Barcelona.
Els guardons han destacat Banc Sabadell com l'empresa de l'any, Nil Moliner com l'artista de l'any i El Pol Petit com l'esdeveniment cultural de l'any.
En l'àmbit esportiu, els premis han reconegut la nedadora Iris Tió com a fenomen esportiu de l'any i l'Ajuntament de Barcelona per la promoció de les curses populars.
La Fundació Guttmann ha rebut el premi a l'impacte social pels seus 60 anys d'història i Maria del Mar Bonet per la seva trajectòria.