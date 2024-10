Els Premis SGAE Nova Autoria guardonen alumnes d'Escac, Ecib i La Casa del Cine

SITGES (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

Alumnes de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), Escola de Cinema de Barcelona (Ecib) i La Casa del Cine han guanyat els guardons a la millor direcció, millor guió i millor música original dels 24 Premis SGAE Nova Autoria, lliurats aquest dissabte al cinema Prado durant el Festival de Sitges.

El jurat ha estat compost enguany pel director i guionista Jaume Balagueró; la guionista, directora i actriu Aina Clotet i el compositor de cinema i televisió Francesc Gener, per a uns premis a què s'havien presentat 43 propostes de 18 universitats i escoles de cinema, informa la Fundació SGAE en un comunicat.

El premi a la millor direcció ha estat 'ex aequo' per 'Blava Terra', de Marine Auclair (Escac), per "saber atrapar i intrigar amb una història distòpica", i per 'Daru/N (Mare/Morta)', de Benjamín Hindrichs (La Casa del Cinema), per l'economia narrativa amb què explica el més important a través d'allò més íntim.

'Daru/N (Mare/Morta)' ha obtingut també el guardó al millor guió "per l'honestedat de la història, la sensibilitat i sutilidad de cada seqüència, i la capacitat de parla de molts temes amb una mirada profunda".

El premi a la millor música original ha estat per a 'De-sastre', de Yuliya Protasova (Ecib), per acompanyar la història animada amb "un discurs musical coherent i molt encertat", tant en els motius utilitzats com en el seu desenvolupament.

El jurat ha destacat amb mencions especials dos curts d'animació, 'Flamin' Hot' i 'Ball amb la mort', d'alumnes de La Salle Campus Barcelona, i el documental 'Azadi', de la Universitat Autònoma de Barcelona en el seu màster en Teoria i pràctica del documental creatiu.