Els Premis Sant Jordi RNE reconeixen l'analista de cinema Pau Brunet

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Els 69 Premis Sant Jordi de Cinematografia RNE han reconegut amb el guardó a la Indústria Cinematogràfica l'informador, analista i estudiós del cinema Pau Brunet, ha informat aquest dimarts RTVE en un comunicat.

Brunet (Barcelona, 1981) acumula gairebé 20 anys de trajectòria en la indústria cinematogràfica, primer com a analista, després com a productor i actualment com a acadèmic de la University of Southern Califòrnia, i col·labora en la revista 'Box Office España' en la qual analitza la taquilla.

Aquest premi s'afegeix a un palmarès en el qual figuren 'Segundo premio', d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez; 'Dune' de Denis Villeneuve; les actrius Laura Weissmahr i Demi Moore o 'La estrella azul', entre d'altres, en uns guardons que es lliuraran el 29 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona.