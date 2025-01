Els Premis RNE Sant Jordi reconeixen 'Segundo premio', Laura Weissmahr i Pepe Lorente

Guardonen Demi Moore, 'Dune: parte dos' i Koji Yakusho

Els 69 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2025 han reconegut 'Segundo premio', d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, com a millor pel·lícula espanyola, i l'actriu Laura Weissmahr per 'Salve Maria' i l'actor Pepe Lorente per 'La estrella azul' com a millors intèrprets espanyols.

El jurat dels premis també ha reconegut 'La estrella azul', de Javier Macipe, com a millor òpera primera, ha informat aquest dilluns RTVE Catalunya en un comunicat.

En l'apartat internacional, 'Dune: parte dos', de Denis Villeneuve, ha aconseguit el premi a la millor pel·lícula estrangera, mentre que Demi Moore ha estat premiada com a millor actriu per 'La substància' i Koji Yakusho el de millor actor per 'Perfect days'.

El jurat, presidit per Conxita Casanovas, ha estat format pel director del Festival de Sitges, Ángel Sala i els periodistes Oti Rodríguez, Astrid Meseguer, Desirée de Fez, Blai Morei, Yolanda Flores, Feliz Piñuela, Gerardo Sánchez i Joan Vila.

Els Premis Sant Jordi anunciaran pròximament el seu Premi d'Honor i el Premi a la Indústria, a més de les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules que es concedeixen per votació dels oients de RNE.