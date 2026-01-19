Els Premis RNE Sant Jordi guardonen 'Los domingos' i els actors Álvaro Cervantes i Nora Navas

Unanue - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han reconegut 'Los domingos' com a millor pel·lícula espanyola, 'La vida de Chuck' com a internacional, i els actors Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgard amb els guardons d'interpretació.
'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, s'ha emportat el de millor pel·lícula espanyola; 'Sorda', d'Eva Libertad', el de millor òpera primera, i 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, el de millor film estranger, informa RTVE aquest dilluns en un comunicat.
En l'apartat d'interpretació, Nora Navas ha obtingut el guardó a millor actriu espanyola per 'Mi amiga Eva', mentre que Álvaro Cervantes el de millor actor espanyol per 'Sorda'.
Pel que fa a millor actriu i actor estranger, Renate Reinsve i Stellan Skarsgard han guanyat el premi pels seus papers de filla i pare a 'Valor sentimental', de Joachim Trier.
El jurat d'aquesta edició, presidit per la periodista Conxita Casanovas, ha estat format pel director del Festival de Sitges, Ángel Sala, i els periodistes Astrid Meseguer, Oti Rodríguez, Alfons Gorina, Blai Morei, Yolanda Flores, Gerard Sánchez, José Pastos i Carlos del Amor.