Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026 reconeixen Pedro Almodóvar amb el Premi d'Honor

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026 han reconegut Pedro Almodóvar amb el Premi d'Honor per la seva obra "inconfusible", que consideren que ha construït un univers propi on conviuen el melodrama, l'humor, la provocació i una estètica visual molt marcada.
En un comunicat aquest dilluns, RNE assenyala que la fama mundial d'Almodóvar va arribar amb 'Todo sobre mi madre', que li va valer l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, i 'Hable con ella', amb la qual va guanyar l'Oscar al millor guió original.
Els guardons es lliuraran el pròxim 21 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona en una gala que commemorarà els 70 anys d'història dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia i els 50 anys de Ràdio 4.