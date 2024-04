Els Premis RNE Sant Jordi de cinema reconeixen la trajectòria de Gemma Cuervo

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han reconegut l'actriu Gemma Cuervo amb el guardó a la Trajectòria pel seu "compromís i carrera de fons com a intèrpret en tots els registres", i el rebrà en una gala el 24 d'abril al Teatre Coliseum de Barcelona.

Cuervo (Barcelona, 1934) va entrar en contacte amb la interpretació com a membre del Teatro Español Contemporáneo i va debutar professionalment el 1958 en una obra dirigida per Adolfo Marsillach, ha informat aquest dimarts RTVE Catalunya en un comunicat.

Entre els seus papers en teatre i televisió destaquen 'El mundo sigue', de Fernando Fernán Gómez, 'Vente a Alemania, Pepe', 'Adulterio a la española', 'Boom boom' de Rosa Vergés i 'La reina de España', de Fernando Trueba.

També és coneguda pel seu paper en les populars sèries 'Aquí no hay quien viva' i 'La que se avecina', i aquest any ha estat distingida amb la Medalla al Mèrit de les Belles Arts.

Aquesta edició dels Premis RNE Sant Jordi també han guardonat 'La societat de la neu', de J.A.Bayona; Carolina Yuste per 'Saben aquell'; Alberto Ammann per 'Upon Entry'; 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese; l'actriu Lily Gladstone per 'Los asesinos de la luna', i Cillian Murphy per 'Oppenheimer'.