Els Premis RNE Sant Jordi de cinema reconeixen el programa 'Versión española' de La 2

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han reconegut el programa 'Versión española' de La 2 amb el guardó a la Indústria Cinematogràfica, per difondre i analitzar el cinema espanyol i llatí contemporani.

En antena des del 1998 i presentat per Cayetana Guillén Cuervo, repassa la filmografia amb els seus protagonistes i va rebre la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts del Ministeri de Cultura el 2007, informa RTVE Catalunya en un comunicat aquest dilluns.

Els premis es lliuraran en una gala el 24 d'abril al Teatre Coliseum de Barcelona: també guardonen 'La societat de la neu', de J.A.Bayona; Carolina Yuste per 'Saben aquell'; Alberto Ammann per 'Upon Entry'; 'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese; l'actriu Lily Gladstone per 'Los asesinos de la luna'; Cillian Murphy per 'Oppenheimer'; i la trajectòria de l'actriu Gemma Cuervo.