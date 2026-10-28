Els Premis Ondas suspenen l'anunci dels guanyadors en solidaritat amb les víctimes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Premis Ondas, que atorga Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, han suspès l'anunci dels guanyadors del jurat prevista aquest dimecres, en solidaritat amb les víctimes de l'accident d'Urda (Toledo).
En un comunicat, traslladen el seu "més sincer condol i suport a les víctimes i a les seves famílies", en un accident ferroviari que ha provocat 68 morts.
L'organització comunicarà pròximament la nova data d'anunci dels guanyadors.