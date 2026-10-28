Publicat 28/10/2026 17:44

Els Premis Ondas suspenen l'anunci dels guanyadors en solidaritat amb les víctimes

Archivo - Arxivo - Els premiats de fa un any a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Premis Ondas, que atorga Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, han suspès l'anunci dels guanyadors del jurat prevista aquest dimecres, en solidaritat amb les víctimes de l'accident d'Urda (Toledo).

En un comunicat, traslladen el seu "més sincer condol i suport a les víctimes i a les seves famílies", en un accident ferroviari que ha provocat 68 morts.

L'organització comunicarà pròximament la nova data d'anunci dels guanyadors.

Contador

Contingut patrocinat