Els Premis Ondas 2025 reben 542 candidatures de 18 països

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Els 72 Premis Ondas han rebut 542 candidatures procedents de 18 països d'Europa, l'Amèrica del Nord, l'Amèrica del Sud i Àsia, informa aquest dilluns la Cadena Ser en un comunicat.
Els guardons han atret una gran quantitat de propostes en les categories nacionals de Ràdio i Televisió, en què destaca la qualitat i la diversitat dels projectes presentats.
La decisió del jurat dels 23 premis --21 nacionals i dos internacionals-- s'anunciarà el 28 d'octubre en el programa 'La ventana' de la Cadena Ser, a més del web i les xarxes socials de l'emissora.
El jurat, que es reunirà el 27 i 28 d'octubre a Barcelona, estarà integrat per 28 professionals dels àmbits de la comunicació i la publicitat distribuïts en cinc grups i avaluaran les 542 candidatures rebudes.
Els premis nacionals s'atorgaran a treballs realitzats i emesos a Espanya, en qualsevol de les llengües oficials, entre l'1 d'octubre del 2025 i el 30 de setembre del 2025, i els internacionals a treballs realitzats a qualsevol país durant el mateix període.