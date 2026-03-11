Els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat s'amplien a set guardons

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat, que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), amplia de cinc a set el nombre de guardons, informa aquest dimecres el CoNCA.
Els guardons, que ja han obert la convocatòria per al 2026, volen amb aquesta ampliació "reconèixer encara més la riquesa, la diversitat i el talent del teixit cultural català".
Cada Premi Nacional de Cultura consisteix en un diploma acreditatiu, una peça o objecte que simbolitza el guardó i una dotació de 20.000 euros, i l'acte de proclamació i lliurament es preveu a la tardor.