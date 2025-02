Els premis Grammy 2025 se celebren aquest diumenge amb Beyoncé com a artista més nominada, en optar a onze premis

Després de Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift i Chappell Roan acumulen la majoria de les nominacions

La Recording Academy celebra la 67a edició dels Premis Grammy el 2 de febrer --3 de febrer a les 02.00 a Espanya-- en els quals l'artista Beyoncé lidera la llista optant a 11 premis; no hi ha cap artista espanyol nominat en aquesta edició.

La cita, que tindrà lloc a la Crypto.com Arena de Los Angeles i que estarà presentada pel còmic Trevor Noah, té l'objectiu de recaptar fons destinats a la lluita contra els incendis a la zona, tot i que no s'ha modificat la data, com sí que s'ha fet amb l'anunci dels nominats als premis Oscar.

Indubtablement, les actuacions musicals són un dels moments més esperats de la nit, i en aquesta ocasió estaran protagonitzades per Sabrina Carpenter, Shakira, Billie Eilish --que opta a set premis en aquesta edició-- i Charli XCX, com les artistes més destacades que pujaran a l'escenari americà, sense oblidar Benson Boone, Doechii, RAYE i Teddy Swims.

BILLIE EILISH, TAYLOR SWIFT I CHAPPELL ROAN, LES MÉS NOMINADES

En la candidatura de Grammy a l'àlbum de l'any, l'acadèmia ha proposat 'Brat' de la britànica Charlie XCX --que es converteix en la seva primera nominació--; 'Cowboy Carter' de Beyoncé; 'Short n' Sweet' de Sabrina Carpenter; 'New blue sun' d'André 3.000; 'Hit me hard and soft' de Billie Eilish; 'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift, 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' de Chapell Roseguin i 'Djesse Vol. 4' de Jacob Collier.

Precisament, Taylor Swift s'ha convertit en la dona més nominada al disc de l'any i és la setena vegada que està nominada. L'autora de 'Cruel Summer' opta a cinc premis.

D'altra banda, en la categoria d'enregistrament de l'any que s'atorga a l'intèrpret i a l'equip de producció del senzill, s'ha nominat 'TEXAS HOLD 'EM' de Beyoncé; 'Espresso' de Sabrina Carpenter; 'Birds of a Feather' de Billie Eilish; 'Not Like Us' de Kendrick Lamar; 'Good Luck, Babe!' de Chappell Roan; 'Fortnight', la col·laboració entre Taylor Swift i el raper Post Malone, 'Now And Then', la cançó de The Beatles que es va crear amb intel·ligència artificial, i '360' de Charlie XCX.

Quant a la cançó de l'any, competeixen 'A Bar Song (Tipsy)' de Shaboozey; 'Please Please Please' de Sabrina Carpenter; 'Birds of a Feather' de Billie Eilish; 'Die With A Smile' de Bruno Mars i Lady Gaga; 'Not Like Us'; 'TEXAS HOLD 'EM'; 'Good Luck, Babe!'; i 'Fortnight'.

Una altra de les quatre grans categories que premia l'acadèmia és millor artista novell, en la qual competeixen Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii Khruangbin, Raye, Chappell Roan, Shaboozey i Teddy Swims.

La música hispana estarà premiada en la categoria de millor àlbum de pop llatí, per la qual competeixen Shakira amb 'Las mujeres ya no lloran'; Anitta amb 'Funk Generation'; Luis Fonsi amb 'El viaje'; Kany García amb 'García'; i Kali Uchis amb 'Orquídeas'.