Els Premis Goya tornaran a Barcelona 26 anys després

El president de l'Acadèmia de Cine d'Espanya espera aconseguir que els reis assisteixin a la gala

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La 40a gala dels Premis Goya se celebrarà a Barcelona, ciutat on tornen els guardons després de 26 anys, segons ha informat el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Fernando Méndez-Leite, aquest dimarts.

Precisament, l'any 2000 va ser la primera i única vegada que van passar per Barcelona, concretament a L'Auditori. La gala va ser conduïda per l'actriu Antonia San Juan.

L'aleshores príncep d'Astúries Felip VI --que no ha tornat als premis-- va assistir a aquella 14a gala coincidint amb el seu 32è aniversari i en què el director Pedro Almodóvar li va cantar 'Aniversari feliç' en recollir el premi a la millor direcció per 'Todo sobre mi madre'.

En aquest sentit, Méndez-Leite ha assegurat que espera aconseguir que els reis tornin a assistir a la gala. "Potser Barcelona és el moment adequat. Com sabeu la reina ha vingut a l'Acadèmia voluntàriament per assistir a alguna de les nostres activitats. Quan me la vaig trobar em va començar a parlar de David Lynch i Wes Anderson", ha comentat.

En el 40è aniversari de l'Acadèmia de Cine d'Espanya, els Goya tornen a la ciutat on l'any 2000 hi va haver una "modesta" però "brillant" cerimònia, com ha explicat Méndez-Leite, qui ha destacat i enaltit el cinema i la indústria audiovisual catalans.

"Una ciutat europea coneguda arreu del món que ofereix totes les condicions per acollir un esdeveniment d'aquest nivell, que ens ajuda a potenciar l'impacte internacional que ja tenen els Goya i reafirma el compromís de l'Acadèmia amb la pluralitat i la diversitat. El cinema català i els seus professionals compten amb un lloc destacat en la història i el present de la nostra cinematografia", ha afegit Méndez-Leite.

"GRANS" AUTORS I ACTORS CATALANS

Així, ha nomenat "grans" autors com Bigas Luna, Isaki Lacuesta, Isabel Coixet, Carla Simón o actors com Eduard Fernández.

Amb tot, el president de l'entitat ha apuntat que queda "tota la feina per fer", per la qual cosa no pot confirmar ni l'escenari on se celebraran els guardons ni la data en la qual ho faran.

Méndez-Leite s'ha pres amb humor que l'anunci s'hagi sabut una mica abans que ho anunciés ell mateix. "Cal prendre-s'ho amb cert sentit de l'humor", ha dit per en assegurar que aquesta "filtració" no té relació amb la futura feina d'organitzar la gala a Barcelona.

"En primer lloc perquè tenim una excel·lent relació amb l'Acadèmia del Cinema Català, tenim molts dels nostres acadèmics més destacats que són catalans. El cinema català sempre ha estat molt considerat per l'Acadèmia de Cine d'Espanya, igual que el basc o el gallec", ha recalcat.