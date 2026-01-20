Els Premis Gaudí reuneixen els nominats a Barcelona en la tradicional foto de família

David Zorrakino - Europa Press
Judith Colell ha dit que ha estat un "any magnífic" i demana no abaixar la guàrdia
BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els 18 Premis Gaudí, que es lliuraran el 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, escalfen motors amb la tradicional foto de família que ha aplegat uns 90 nominats al Dhub, en una edició amb 'Romería', de Carla Simón, amb 13 nominacions, 'Sirat', d'Oliver Laxe, amb 12, i 'Sorda', d'Eva Libertad, amb 10, com els films amb més candidatures.
En una trobada amb els mitjans aquest dimarts, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, qui enguany també opta a vuit premis amb 'Frontera', ha dit que ha estat un "any magnífic" per a les produccions catalanes, amb molta presència en els festivals.
Colell ha demanat "no abaixar la guàrdia" i donar encara més visibilitat a les pel·lícules per connectar amb el públic, i ha afirmat que aquest 2026 també serà un bon any de produccions.
'ROMERÍA'
La directora Carla Simón ha assegurat que està "molt contenta" amb el viatge de 'Romería', i ha afirmat que ha comprovat que la pel·lícula ha connectat internacionalment.
Simón ha dit que amb una tercera pel·lícula amb nominacions es viu d'una manera "més relaxada" la cursa pels guardons i que si està nominada "ho abraço i, si no, no t'ha d'afectar", i ha subratllat que és un aspecte circumstancial que no canvia la pel·lícula.
'SIRAT'
El productor Oriol Maymó, a dos dies de saber si 'Sirat' serà nominada als Oscars, ha dit que és una pel·lícula "molt d'entranyes" que ha sabut connectar amb un públic molt ampli.
L'actor Sergi López, nominat en la categoria de millor actor per 'Sirat', ha dit que l'experiència d'interpretar un personatge que travessa "un desert de dolor" ha estat estupenda, i ha recordat que és una pel·lícula que proposa una mirada cap a l'interior i una reflexió sobre la mort.
Amanda Villavieja i Laia Casanovas, encarregades juntament amb Yasmina Praderas del so de 'Sirat', han celebrat el reconeixement que estan rebent amb aquest apartat de la pel·lícula, en un film que tenia necessitat d'"aquest viatge immersiu i de provocar emocions" amb el so.
'SORDA'
L'actriu Miriam Garlo, nominada per 'Sorda', ha afirmat estar contenta i orgullosa per la nominació i haver aportat "un granet de sorra" per visibilitzar un personatge autèntic i complex, i ha confiat que el fet de comptar amb una intèrpret amb sordera no sigui una moda i s'entengui com una cosa normal.
Per la seva banda, Álvaro Cervantes, doble nominat per 'Sorda' i 'Esmorza amb mi', ha afirmat que són dues pel·lícules "artesanals", cuinades a foc lent, i ha subratllat que el viatge està sent molt emocionant.
'ESTRANY RIU', 'MOLT LLUNY' I 'ESMORZA AMB MI'
El realitzador Jaume Claret Muxart, doblement nominat per la pel·lícula 'Estrany riu' i el curtmetratge 'La nostra habitació', ha afirmat que és un any molt potent de pel·lícules de producció catalana, i que amb les 8 nominacions al film es valora "la feina de tot l'equip".
El director Gerard Oms, amb 5 nominacions per 'Molt lluny', ha afirmat que les nominacions als grans premis és una oportunitat perquè es continuï parlant de la pel·lícula, la qual ha dit que ha tingut una gran acollida en festivals, sales i plataformes: "El més meravellós és parlar de cinema i enriquir-nos".
El director Ivan Morales, amb 5 nominacions per 'Esmorza amb mi', ha dit que haver fet la pel·lícula "és un miracle" i que ha aconseguit fer el que volia, i ha explicat que continuarà combinant teatre i cinema.
Els Premis Gaudí es lliuraran en una gala al Gran Teatre del Liceu presentada per les actrius Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr i Carla Quílez i la cantant i compositora Maria Arnal, que girarà al voltant de l'"ànima del cinema" i la connexió amb el públic.