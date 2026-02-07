Els Premis Gaudí es lliuren aquest diumenge amb 'Romería', 'Sirat' i 'Sorda' com més nominades

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Urtasun, Rull, Collboni i Dalmau assistiran a la gala al Liceu de Barcelona
BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
Els 18 Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català es lliuren aquest diumenge en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en una edició amb 'Romería', de Carla Simón', amb 13 nominacions, 'Sirat', d'Oliver Laxe, amb 12, i 'Sorda', d'Eva Libertad, amb 10, liderant les opcions.
Després d'aquests tres films segueixen en nominacions 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, i 'Frontera', de Judith Colell, amb 8; 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, i 'La furia', de Gemma Blasco, amb 6, i 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales, i 'Molt lluny', de Gerard Oms, amb 5.
En la trobada de nominats prèvia, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, va assegurar que ha estat un "any magnífic" per a les produccions catalanes, però ha demanat no baixar la guàrdia i donar major visibilitat a les pel·lícules.
El lliurament dels Premis Gaudí d'aquest any està marcat per la nominació de 'Sirat' a dos premis Oscar, el lliurament dels quals és el 15 de març, i té lloc a tres setmanes de la gala dels Premis Goya, que aquest any se celebra a Barcelona el 28 de febrer.
La gala al Liceu, que començarà a les 21.30 hores i en la qual 29 produccions --25 catalanes i 4 europees-- es disputaran els guardons, estarà presentada per Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal i vol ser un homenatge "a la diversitat d'ànimes que conformen el cinema".
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, són algunes de les autoritats polítiques que acudiran a la gala.
També ho faran la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch: el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, en una edició que repartirà 26 guardons.
MILLOR PEL·LÍCULA
En la categoria de la millor pel·lícula competeixen 'Frontera', de Judith Colell; 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera; 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart; 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales, i 'Molt lluny', de Gerard Oms.
En la de Millor pel·lícula de parla no catalana competeixen les tres produccions més nominades aquest any i que van ser preseleccionades per Espanya per als Oscar: 'Romeria', de Carla Simón; 'Sirat', d'Oliver Laxe', i 'Sorda', d'Eva Libertad, a les quals acompanya 'Los Tortuga', de Belén Funes.
Com a millor pel·lícula d'animació, els Gaudí han nominat a 'El tresor de Barracuda', d'Adrià Garcia; 'Hanna i el nadal oblidat', d'Elena Ruiz; 'Olívia i el terratrèmol invisible', d'Irene Iborra Rizo, i 'La llum d'Aisha', de Shadi Adib.
En la categoria de millor pel·lícula documental s'ha nominat a 'Constel·lació Portabella', de Claudio Zulian; 'La marsellesa dels borratxos', de Pablo Gil Retuerto; 'Mars', d'Ariadna Seuba, i 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, que s'ha convertit en el documental més nominat de la història dels Gaudí amb 6 opcions.
'Campolivar', d'Alicia Moncholí; 'De sucre', de Clàudia Cedó; 'La nostra habitació', de Jaume Claret Muxart --que també opta a premis amb 'Estrany riu'-- i 'Nens', d'Anna Martí Domingo opten a millor curtmetratge.
DIRECCIÓ I GUIÓ
A millor direcció opten Albert Serra ('Tardes de soledad'), Carla Simón ('Romería'), Eva Libertad ('Sorda') i Oliver Laxe ('Sirat'), i a direcció novell Gemma Blasco ('La fúria'), Gerard Oms ('Molt lluny'), Iván Morales ('Esmorza amb mi') i Jaume Claret Muxart ('Estrany riu').
Al Gaudí al millor guió original opten Belén Funes i Marçal Cebrian ('Los Tortuga'), Cesc Gay i Eduard Solà ('Mi amiga Eva'), Gemma Blasco i Eva Pauné ('La fúria') i Gerard Oms ('Molt lluny'), mentre que en adaptat Carla Simón ('Romería'), Celia Rico ('La buena letra'), Eva Libertad ('Sorda') i Iván Morales i Almudena Monzó ('Esmorza amb mi').
En la categoria de millor so opten Amanda la Vilavella, Laia Casanovas i Yasmina Prades per 'Sirat' --l'estan a l'Oscar--; Eva Valiño i Alejandro Castillo ('Romiatge'), Jordi Ribas i Bruno Tarrière ('Tardes de solitud') i Urko Garai, Enrique G.Bermejo i Alejandro Castillo ('Sorda').
INTERPRETACIÓ
Com a millor protagonista femenina estan nominades Ángela Cervantes ('La fúria'), Maria Rodríguez Soto ('Frontera'), Miriam Garlo ('Sorda') i Nora Navas ('Mi amiga Eva') i com secundària Bruna Cusí ('Frontera'), Carla Linares ('La fúria'), Elena Irureta ('Sorda') i Nausicaa Bonnín ('Estrany riu').
En la categoria de protagonista masculí estan nominats Álvaro Cervantes ('Esmorza amb mi'), Manolo Solo ('Una quinta portuguesa'), Mario Casas ('Molt lluny') i Sergi López ('Sirat'), mentre que com a secundari ho estan Àlex Monner ('La fúria'), Alvaro Cervantes ('Sorda') -en la seva segona nominació aquest any--, Asier Etxeandía ('Frontera') i Ivan Massagué ('Esmorza amb mi').
Bernat Solé Palau ('Estrany riu'), Elvira Lara ('Los Tortuga'), Jan Monter Palau ('Estrany riu') i Llúcia Garcia ('Romería') són els nominats a la millor interpretació revelació.
Els Gaudí han nominat com a millor pel·lícula europea a 'Conclave', d'Edward Berger; 'Flow', de Gints Zibalodis; 'La semilla de la higuera sagrada', de Mohammad Rasoulof, i 'The Brutalist', de Brady Corbet.