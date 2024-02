Els Premis Gaudí es lliuren aquest diumenge amb 'Creatura' i 'Saben aquell' com les més nominades

Aragonès, tres ministres, Erra i Collboni assistiran a la gala del cinema català

BARCELONA, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

Els XVI Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català es lliuren aquest diumenge en una cerimònia al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), uns premis en el quals les pel·lícules 'Creatura', d'Elena Martín, i 'Saben aquell', de David Trueba, són les produccions amb més candidatures, amb 15 i 13 respectivament.

Els segueixen '20.000 espècies d'abelles', d'Estíbaliz Urresola Solaguren, amb nou; 'Un amor', d'Isabel Coixet, amb vuit, i 'El mestre que va prometre el mar', de Patricia Font, i 'La contadora de películas', de Lone Scherfig, totes dues amb sis, com les produccions amb més candidatures als Gaudí.

La gala estarà conduïda i escrita per les humoristes Maria Rovira i Ana Polo, creadores del podcast 'Oye Polo', i "serà un homenatge a l'espectador, protagonista d'una festa reivindicativa, plena d'humor feminista" que tindrà 1.400 convidats.

En la cerimònia es lliurarà el Gaudí d'Honor a la directora i guionista Rosa Vergés i comptarà amb les actuacions de Guillem Gisbert, Julieta, Sharonne i els actors de la sèrie 'Jo mai mai' de Tv3.

AUTORITATS

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, la d'Educació i Esports, Pilar Alegría; la presidenta del Parlament, Anna Erra; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, assistiran aquest diumenge a la cerimònia.

També hi assistiran la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello, i el regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé.

PRINCIPALS CATEGORIES

En la categoria de Millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: 'Creatura', que va ser guardonada en la Quinzaine des Cinéastes del Festival de Cannes; 'Saben aquell', sobre l'humorista Eugenio; 'Els encantats', d'Elena Trapé, i 'La imatge permanent', de Laura Ferrés Moreno.

En les nominacions a Millor pel·lícula en llengua no catalana hi ha '20.000 espècies d'abelles', d'Estíbaliz Urresola; 'Un amor', d'Isabel Coixet; 'El mestre que va prometre el mar', de Patricia Font, i 'Upon Entry' (L'arribada)', de Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas.

En la categoria de Millor direcció competiran Elena Martín per 'Creatura', Isabel Coixet per 'Un amor' --en la passada edició el va aconseguir a millor documental amb 'El sostre groc'--, David Trueba per 'Saben aquell' i Agustí Villaronga a títol pòstum per 'Loli Tormenta'.

Cinc cineastes aspiren al Gaudí a direcció novella: els veneçolans Juan Sebastián Vazquez i Alejandro Rojas per 'Upon Entry'; Laura Ferrés per 'La imatge permanent'; Alejandro Marín per 'Te estoy amando locamente', i Estibaliz Urresola per '20.000 espècies d'abelles'.

Com a Millor protagonista femenina les propostes són Laia Costa per 'Un amor'; Bruna Cusí per 'Upon Entry'; Patricia López Arnaiz per '20.000 espècies d'abelles', i Carolina Yuste per 'Saben aquell'.

En la de Millor actor protagonista són finalistes Oriol Pla per 'Creatura'; David Verdaguer per 'Saben aquell'; Enric Auquer per 'El mestre que va prometre el mar', i Alberto Ammann per 'Upon Entry'.

En la de Millor actriu secundària figuren Clara Segura per 'Creatura'; Aina Clotet per 'Els encantats'; Ane Gabarain per '20.000 espècies d'abelles', i Ana Torrent per 'Sobre todo de noche'.

A Millor actor secundari hi opten Hugo Silva per 'Un amor'; Pedro Casablanc per 'Saben aquell'; Daniel Brühl per 'La contadora de películas', i Alex Brendhemühl per 'Creatura'.

PRESÈNCIA DE CANDIDATS ALS OSCAR

Com a Millor pel·lícula europea hi ha 'La societat de la neu', de J.A.Bayona --que no disposa d'un 20% de producció catalana per optar a altres categories--; 'El triangle de la tristesa', de Ruben Östlund; 'Aftersun', de Charlotte Wells; 'Les vuit muntanyes', de Felix van Groeningen i Charlotte Vandermeersch, i 'Close', de Lukas Dhont.

La gala reunirà els nominats espanyols als Premis Oscar: els directors J.A. Bayona ('La societat de la neu') i Pablo Berger ('Robot Dreams') i els experts en maquillatge d'efectes especials Montse Ribé i David Martí ('La societat de la neu').