Els Premis Gaudí guardonen el curt 'El bus' i 'Quico Sabaté' com a pel·lícula per a televisió

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

Els 16 Premis Gaudí han guardonat 'El bus', de Sandra Reina, com a millor curtmetratge, i a 'Quico Sabaté, sense destí', de Sílvia Quer, com a millor pel·lícula per a televisió.

'El bus' s'ha imposat a 'Blow!', de Neus Ballús; 'La herida luminosa', de Christian Avilés, i 'Tots els meus colors', d'Anna Solanes i Marc Riba.

En la categoria de televisió, 'Quico Sabaté, sense destí' s'ha alçat en un premi en què només hi havia una altra producció: 'Miró', d'Oriol Ferrer.