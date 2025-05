Els Premis GAC 2025 reconeixen a Carmen Thyssen, Miquel Alzueta i Eugènia Balcells

Altres premiats són Lluís Coromina, Pilar Parcerisas i Montse Frisach

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Els Premis GAC 2025, convocats per Galeries d'Art de Catalunya (GAC) i Art Barcelona, han reconegut, a proposta de l'organització, l'aportació a les arts visuals de la baronessa Carmen Thyssen-Bornesmisza, el galerista Miquel Alzueta i l'artista Eugènia Balcells.

Els guardons s'han lliurat aquest dimarts a la Nit del Galerisme al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), acte al qual ha assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i en el qual també s'ha premiat al col·leccionista Lluís Coromina, a la crítica Pilar Parcerisas i a la comissària Montse Frisach.

Collboni ha reivindicat la vitalitat cultural de Barcelona; ha assenyalat que esperen començar les obres d'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en 2026; i ha agraït a la baronessa Thyssen la seva aposta d'obrir el Museu Thyssen de Barcelona que serà un "actiu cultural" de la ciutat.

El president del comitè dels premis i de GAC, Benito Padilla, ha destacat la "necessitat de preservar la llibertat creativa en una societat cada vegada més opaca, corrosiva i restrictiva amb la creació", i la presidenta del jurat, la crítica d'art Conxita Oliver, ha posat en valor l'aportació dels reconeguts.

THYSSEN, ALZUETA I BALCELLS

Carmen Thyssen ha rebut el Premi al Foment de les Arts Visuals per la seva "decidida i valuosa aposta pel col·leccionisme i la museografia i el suport a les arts visuals des de diferents prismes i formats".

Aquest reconeixement, que es lliura per primera vegada, vol posar en valor la creació del futur Museu Carmen Thyssen de Barcelona, que se situarà a l'edifici històric del Palau Marcet, on se situava l'antic cinema Comèdia, i en rebre el reconeixement ha defensat: "L'art és internacional, és gran".

D'altra banda, Miquel Alzueta ha rebut el premi honorífic per la seva trajectòria "de prestigi, projecció i reconeixement del galerismo a Catalunya", qui va fundar en els anys 90 a Barcelona la seva galeria d'art que, posteriorment, va acabar denominant-se Alzueta Gallery.

A Eugènia Balcells la hi ha reconegut per la seva trajectòria com a artista de referència en el panorama de les arts visuals en la Catalunya de finals del segle XX i començaments del XXI, i per ser "una de les creadores que més ha incidit i reivindicat el paper de la dona com a subjecte creatiu i interpretatiu de la realitat".

PREMIS

Per decisió del jurat, s'han concedit els premis de 9 categories: el Premi al Col·leccionisme ha estat para Lluís Coromina per la seva trajectòria compromesa amb el món de l'art i la cultura; i el premi a la crítica ha estat para Pilar Parcerisas per la seva "mirada crítica en art i pensament contemporanis, la seva investigació i estudi de l'art" i l'impuls de projectes culturals.

La iniciativa cultural Ni Mico ni Lisa ha rebut el premi al mitjà de comunicació per la seva "perspectiva de gènere que proporciona eines crítiques", impulsada per Judith Méndez; i el premi al comissariat ha estat para Montse Frisach pel programa d'exposicions 'Visitis inesperades'.

GALERIES

El premi a la galeria d'art per la millor exposició històrica ha recaigut en Art Petritxol, per 'Olga Sacharoff. Avantguarda, ingenuïtat i tradició'; i Chiquita Room ha estat reconeguda amb el premi a la millor programació anual pel seu "treball multidisciplinari i col·lectiu" junt amb la seva directora, des de 2018, Laura González.

En els premis a galeria d'art per la millor exposició, en la categoria d'artista consolidat s'ha premiat a la galeria Marc Domènech per 'Joaquim Chancho. Anys 70', comissariada per Fede Montornés, per la seva investigació d'una etapa "desconeguda però crucial" d'aquest artista.

En la categoria de mitja carrera, s'ha premiat 'ex aequo' a la galeria Artur Ramon Art per 'Una altra imaginació' de Jordi Ortiz; i a la galeria House of Chappaz per 'Noi de poble' de Carles Congost; i la galeria Bombon Projects ha estat reconeguda en la categoria d'artista emergent per 'Firefly', de Lara Fluxà.