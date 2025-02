Els Premis Enderrock-440 reconeixen Albert Guinovart i Benet Casablancas

Atorguen 12 reconeixements a festivals, segells i equipaments

GIRONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Els II Premis Enderrock-440 Clàssica&Jazz, que reconeixen els millors discos de música clàssica, jazz i públic familiar, han reconegut Albert Guinovart amb el premi a la trajectòria i Benet Casablancas com a millor compositor.

S'ha atorgat el premi d'honor a l'organista Montserrat Torrent i el Premi Enderrock Estrella al fotògraf Francesc Fàbregas, en uns guardons lliurats aquest dijous en una gala a Girona, ha informat la revista en un comunicat.

El millor disc de clàssica per votació popular ha estat per al projecte coral col·lectiu 'Johan Duijck: Cants d'un ocell', la barcelonina Andrea Motis ha guanyat el premi popular a millor disc de jazz per 'Febrero' i els millors discos revelació han estat per a la pianista Emma Stratton en clàssica per 'Syndesi' i la flautista Neus Plana Turu en jazz per '12.12'.

L'Ensembre Cristóbal de Morales i Eudald Buch han estat reconeguts per la crítica com els discos de l'any en la categoria de clàssic, per 'Ave María Stella' i 'Bach-Busoni', mentre que Jaume Llombart Sextet i Carla Gonzàlez Ferrer s'han emportat els de la categoria de jazz amb 'Alas revoloteando' i 'La visibilitat de l'invisible', respectivament.

El Premi Xesco Boix a millor disc per a públic familiar segons la crítica ha estat per a El Pot Petit per 'Potes enlaire!'.

Durant l'acte s'ha concedit reconeixements a l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans (Apecat), els festivals (a)phònica, Canet Rock i FiM Vila-seca, el cicle ContraBaix, la plataforma Say It Loud!, el projecte Cabal Musical, la revista 'Caramella', els segells Luup Records i Microscopi i els equipaments Espai Orfeó i L'Auditori de Barcelona.