Els Premis Crítica Serra d'Or reconeixen Julià de Jòdar, Susanna Rafart i Jordi Oriol

Els 59 Premis Crítica Serra d'Or han reconegut obres de Julià de Jòdar, Susanna Rafart, Neus Penalba, el creador teatral Jordi Oriol, l'obra de teatre 'Tots ocells' i Jaume Capdevila 'Kap', ha informat aquest dimecres l'Abadia de Montserrat en un comunicat.

En literatura i assaig, el premi a la millor novel·la ha estat per a 'La casa tapiada', de Julià de Jòdar; el de poesia per a 'Contracant', de Susanna Rafart; el d'assaig per a 'Fam als ulls, ciment a la boca. Una lectura de la mort i la primavera de Mercè Rodoreda', de Neus Penalba.

També han premiat Jaume Capdevila 'Kap' amb el de novel·la gràfica per 'Shum, el dibuixant de les mans trencades'; i Eusebi Ayenda amb el de traducció per 'Poesia completa', de Konstandinos P.Kavafis.

En l'àmbit de recerca, els Serra d'Or han premiat en humanitats Albert Rossich per 'Del naixement del teatre modern al neoclassicisme'; en ciències David Jou per 'Una vida en deu equacions', i en catalanística la traducció que Ronald Puppo ha fet de 'L'Atlàntida' de Jacint Verdaguer.

En arts escèniques, Jordi Oriol ha guanyat el Serra d'Or a millor creador teatral; 'Tots ocells', de Wajdi Mouawad i dirigit per Oriol Broggi com a espectacle teatral; la coreògrafa Inés Boza per la trajectòria, i Albert Arribas per Centaure Produccions com a millor aportació a l'escena contemporània.

En l'àmbit de literatura infantil i juvenil, 'Finestres', amb text de Dani Espresate i il·lustració de Marta Comín s'ha emportat la categoria infantil; 'La veritable història de flora pomerània', amb text d'Anna Villar i il·lustració de Jordi Vila el juvenil; '72 dies i un vestit', amb text de Pep Molist i il·lustració d'Ina Hristova el de coneixements, i Ricard Efa el de còmic amb 'Noceà'.

Les obres premiades són les més destacades de les publicades el 2024 i sense haver-se presentat a concurs, en uns guardons que no tenen dotació econòmica i reben la distinció d'una serreta d'or que atorga la revista 'Serra d'Or'.