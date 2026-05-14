Els Premis Crit a la creació digital en català reconeixen a Laura Grau, 'Ets i Uts' i 'Guarres!'

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els Premis Crit 2026 a la creació digital en català han reconegut aquest dijous a Laura Grau amb el premi a Millor Creadora de l'Any, a 'Ets i Uts' (3Cat) com a Millor Projecte d'Indústria, i al podcast 'Guarres!' com a Millor Projecte Independent.
El teatre Coliseum de Barcelona ha acollit la segona edició dels premis que reconeixen el talent, la innovació i l'impacte dels creadors digitals en català, i que organitzen 3Cat, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, i amb el suport de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, informen en un comunicat.
Més enllà d'aquests reconeixements, s'ha guardonat a Emma Soler (Millor Creadora Emergent de l'Any), al Correllengua agermanat (Millor campanya digital) i a Berti lau (Millor Vídeo de l'Any).
En la resta de categories s'ha premiat a elPolyklin (Humor), Enric Luzán (Esports), Sara S. Ribes (Compromís Social), Laura Tapioles (Informació i actualitat), Pol Casellas (Cultura), Entre fones i neurones (Divulgació Científica), SOS Català (Llengua i literatura catalana), Norman López (Videojocs i oci alternatiu) i La Cuina de la Lola (Gastronomia).
D'aquesta forma, s'ha reconegut la riquesa i diversitat del sector amb premis per a creadors i projectes de diversos àmbits, que reivindica "la creativitat, l'humor, la divulgació i el compromís social com a motors de la nova generació de creadors digitals en català".