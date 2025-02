Els pedòfils es refereixen als nens com 'caldo de pollastre' i en molts casos són pares, segons la Policia

"Tot deixa rastre, si has tingut cap arxiu, el podem trobar", diuen els investigadors

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El cap i dos agents del grup 41 de la Policia Nacional, que persegueixen delictes sobre pornografia infantil, han explicat que els pedòfils es refereixen als nens menors d'edat com 'caldo de pollastre' quan fan cerques a llocs web o aplicacions de missatgeria instantània, i en molts casos són pares de família.

Així ho han dit en una entrevista a Europa Press, en què han detallat que el joc de paraules de 'caldo de pollastre' (CP) es refereix a 'child pornography' ('pornografia infantil' en anglès), tot i que també fan servir la paraula 'pet' al cercador, de pedofília, o 'PTHC' per referir-se a imatges de sexe explícit amb menors.

També hi ha una sèrie de símbols que indiquen les preferències del pedòfil: un triangle blau, quan els agraden els nens; un cor rosa, si se sent atrets per nenes, o una papallona, si els agraden tots dos sexes; i els fan servir en alguns programes "per identificar-se entre ells".

PERFIL DELS PEDÒFILS

El perfil dels pedòfils és el d'un home en el 99,9% dels casos i "s'acosta molt al de les pel·lícules: persones amb trets de personalitat especials", tot i que d'edats molt diverses, de menors d'edat a jubilats, malgrat que la majoria tenen entre 30 i 60 anys.

"En molts casos són pares de família. Aquest delicte és un delicte molt íntim. Han de trobar el moment d'intimitat per consumir això. El 50% són només consumidors, mentre que n'hi ha d'altres que només emmagatzemen els arxius, és la seva fília", al·leguen els agents.

Un dels factors més comuns per començar a consumir aquest tipus d'imatges és la curiositat: "Hi ha xavals de 15 o 17 anys que miren pornografia de la seva franja d'edat. Això no és delicte, però si aprofundeixes, si continues veient pornografia de persones de 15 o 17 anys a mesura que passen els anys, allà tenim un problema".

ON COMPARTEIXEN MATERIAL

Els pedòfils comparteixen i intercanvien material a la Deep Web, a diverses plataformes de missatgeria instantània o fins i tot a xarxes socials, però les companyies com Google tenen un sistema que identifica els arxius i quan hi ha molta quantitat, "salta l'alarma i denuncien a la policia".

A més, han detallat que en els grups "has de participar, perquè si estàs allà només per mirar, s'empipen, i per ells és com un senyal d'alerta i et solen fer fora".

La majoria de vídeos que comparteixen són antics, fins i tot dels anys 90, però en els grups de pedòfils volen "novetat".

COM REACCIONEN EN SER ENXAMPATS

Després de tenir diversos indicis que una persona comparteix i consumeix pornografia infantil, els agents del grup 41 demanen una ordre judicial per poder entrar al domicili per endur-se els aparells electrònics i detenir el presumpte pedòfil.

"Arribes a la casa i et trobes un matrimoni normal amb dos fills, i quan arribes has de llegir la interlocutòria per avisar que estem allà per un tema de pornografia infantil i llavors allà els cau el món a terra, sobretot a les dones", han dit.

Per contra, la reacció dels pedòfils és no negar els fets: "Fins i tot n'hi ha molts que tenen remordiments i tenen la necessitat de dir-ho tot en el moment que entrem a casa seva. Saben que no està bé, evidentment ho saben".

"Tenen fills a casa de la mateixa edat d'algunes de les víctimes dels vídeos, però saben separar-ho. Hi ha gent que no li veu o no analitzen la gravetat del que està passant a l'altre banda de la pantalla", han expressat.

VÍCTIMES

El gros del contingut de pornografia infantil "ve d'Amèrica del Sud, Rússia i Àsia, i normalment són nens en situacions una mica complicades que s'ofereixen a través de la Deep Web".

"No són conscients del delicte. Els sexualitzen molt ràpid i aquests comportaments es normalitzen", han afegit, i preguntats per com identifiquen les víctimes, han respost que si són de països llunyans no poden fer res, però si veuen que poden ser de l'entorn del pedòfil, se'ls pregunta a ells mateixos --molts cops contesten-- i, si no, s'ensenyen fotografies de la víctima a l'entorn.

PORNOGRAFIA A LA VIDA REAL

També hi ha casos de pornografia a la vida real, en què "el que té aquests gustos se'n va al parc o a les dutxes de la platja i està allà assegut fent fotos".

No obstant això, "hi ha més casos virtuals perquè l'accés és molt fàcil", però --en les seves paraules-- si es cansen dels vídeos d'internet, se'n van a un parc qualsevol tarda o a la platja i fan contingut per al seu gaudi.

Els membres del grup 41 fan xerrades a escoles sobre ciberseguretat i aconsellen als alumnes no penjar res a la xarxa: "En el moment que penges alguna cosa a internet, se'n perd la pista".

També han avisat que els arxius es queden al núvol: "Tot deixa rastre, si has tingut cap arxiu, el podem trobar".

AGENTS DEL GRUP 41

Preguntats per les característiques que ha de tenir un agent del seu grup, han dit: "Tenir aguant, no n'hi ha més", ja que repassen tot el material intervingut en els escorcolls i poden estar dies mirant-ho.

"Ho mires i fas call. Obres, mires, obres, mires", diu un altre agent del grup, tot i que ha aclarit que tenen suport psicològic per si el necessiten.

A més, han de mirar tots els arxius que troben: "D'entre els milers d'arxius, potser n'hi ha un que ha fet ell. Això és el que ens interessa, perquè aquesta víctima possiblement és més pròxima i ens fixem en la qualitat de la imatge per veure quan s'ha pogut gravar".

A la província de Barcelona aquests set agents fan la recepció i centralitzen les denúncies de pornografia infantil de Catalunya, tot i que, si durant la investigació identifiquen que el possible autor dels fets és a una altra província, la hi traslladen als companys de Lleida, Tarragona o Girona.

Aquest mes de febrer tenen vuit entrades i escorcolls programats, que es planifiquen en funció de l'operativitat del grup i de l'autorització del jutge, mentre que l'any passat en van fer 60 a Barcelona, a més d'altres a altres províncies, per la qual cosa "en podrien ser prop 100".

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Preguntats per com ha canviat la pornografia arran de la intel·ligència artificial (IA), han afegit que aquesta eina s'està començant a fer servir per a "usos maliciosos", ja que es pot generar contingut nou a partir d'una fotografia o des de zero.

"Fa dos anys això no existia. Hem d'avançar en la mateixa velocitat que avança la societat per veure la fortalesa que podem tenir nosaltres amb l'ús de la IA", ha apuntat un dels agents, però ha indicat que, a nivell operatiu, el procediment d'investigació és el mateix.

Durant l'any passat van trobar alguns casos de pornografia infantil generada amb IA, i aquest any ja han trobat "un cas de generació de zero, inventada, d'una qualitat brutal, hiperrealista".

Per formar-se en aquest aspecte, els agents assisteixen a diversos congressos, com el Ciberworld, que es fa a l'Escola de Policia d'Àvila amb professionals de l'àmbit privat i públic sobre la generació d'imatges "per mantenir-se al dia".