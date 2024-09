Els pares de la concertada demanen a Educació revisar les places d'alumnes amb necessitats específiques

BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) ha demanat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que revisi aquest curs el calendari de reserva de places per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ha informat en un comunicat d'aquest dimecres.

Ha assegurat que cal la revisió perquè la reserva es manté fins a finals de setembre "i són moltes les famílies que són a la llista d'espera sense poder-se matricular al centre que volen en primera opció".

La CCAPAC ha proposat que la reserva de places s'alliberi al juny, en lloc del setembre, de manera que "les famílies es podrien matricular al juny, just després del procés de preinscripció".

"El fet d'haver d'esperar fins al setembre genera tensió en les famílies, ja que fins aleshores no saben a quina escola aniran els seus fills i, per tant, no poden preparar adequadament l'inici de curs, des de la compra de llibres i material fins a la inscripció a extraescolars o la gestió del transport", afegeix l'organització.

També ha valorat positivament l'increment d'alumnat a les escoles d'iniciativa social, perquè d'acord amb els resultats de la preinscripció per a aquest curs, els centres concertats van créixer en 1.041 sol·licituds a P-3 i en 294 a 1r d'ESO.