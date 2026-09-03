Els pares del bebè de Santa Bàrbara (Tarragona) segueixen detinguts a l'espera de noves diligències

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Els pares del bebè desaparegut a Santa Bàrbara (Tarragona) han passat aquest dijous a la tarda a disposició judicial, han prestat declaració i continuen detinguts a l'espera de noves diligències, després que els Mossos d'Esquadra hagin localitzat en un domicili les restes òssies de la bebè que buscaven des d'aquest dimecres.
Fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han explicat que els pares, que van ser detinguts a València aquest dimecres, han passat a disposició judicial en el Tribunal d'Instància d'Amposta.
També s'ha practicat una inspecció ocular de la casa on residia la família a Santa Bàrbara, on s'han trobat restes humanes compatibles amb la recerca, després del que s'ha practicat l'aixecament del cadàver.
Els pares continuen detinguts a l'espera que se'ls practiquin aquest divendres altres diligències necessàries abans de practicar el tràmit per decidir sobre la seva situació personal, i la causa continua sota secret.
La parella va ser detinguda el dimecres al matí en l'Estació del Nord de València, encara que la jutgessa va acordar el seu trasllat a Amposta, on s'investiguen els fets després de la denúncia de desaparició del bebè per part de l'avi patern.