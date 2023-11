Els pantans de les conques internes catalanes continuen a la baixa i se situen al 19,14%

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Els pantans de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen en el 19,14%, la qual cosa suposa 0,24 punts menys que la setmana passada, quan estaven al 19,38%.

Així ho reflecteix l'última actualització aquest dimarts de l'informe de l'estat dels embassaments de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultat per Europa Press.

Les dades mostren que el volum actual està per sota del que hi havia per aquestes mateixes dates el 2022, quan era del 34,83%.

El pantà de Darnius Boadella està al 14,69% de capacitat; el de Sau, al 17,16%; Susqueda, al 18,58%; la Baells, al 24,89%; la Llosa del Cavall, al 19,74%; Sant Ponç, al 26,69%; Foix, al 54,49%; Siurana, al 4,19%, i Riudecanyes, al 4,04%.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics se situa en el 33,78%, quan fa un any estaven a un 37,24% de capacitat.