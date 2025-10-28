Els Ondas premien El Gran Wyoming, Paco Lobatón, 'Querer' i la cobertura de l'apagada

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Els 72 Premis Ondas han reconegut El Gran Wyoming, Paco Lobatón, la cantant Pastora Soler, els programes radiofònics 'Versió Rac1' (Rac1) i 'Cafè d'idees' (Ràdio 4), les sèries 'Querer' (Movistar+), 'Celeste' (Movistar+) i 'Pubertat' (HBO-3Cat) i els programes especials de les cadenes de ràdio durant l'apagada del mes d'abril.
Ho ha anunciat aquest dimarts el periodista Iñaki Gabilondo des de l'estudi Toresky de Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, en una edició que també ha premiat el periodista Isaías Lafuente, la cobertura de RTVE de la mort del papa Francesc, el documental 'El minuto heroico' (HBO) i el programa cultural 'Página 2' (RTVE).
Els Premis Ondas 2025 es lliuraran el dimecres 26 de novembre en una gala al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.