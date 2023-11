Els nominats als Latin Grammy desfilen per la catifa vermella destacant la seva celebració a Andalusia

SEVILLA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Els primers nominats i convidats a la 24ª entrega anual dels Latin Grammy, que se celebra aquest dijous al Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, han passat ja per una catifa vermella que ha començat les 17.00 hores, i que es perllongarà fins poc abans de l'inici de la cerimònia televisada, a la cual les artistes colombianes Shakira i Karol G parteixen com a favorites i amb diverses nominacions d'espanyols.

Aquesta entrega, la primera que se celebra fora dels EUA, s'ha iniciat passades les 18.30 hores amb la Premiere del Latin Grammy, que ha començat amb un homenatge al flamenc en el Dia Internacional d'aquest art a càrrec dels nominats al Millor Àlbum de Música Flamenca: Niña Pastori, Israel Fernández, Juanfe Pérez, Diego Guerrero i Omar Montes.

Així, Luis Fonsi s'ha mostrat "feliç d'estar a Sevilla" perquè "és màgia i és art", per afegir que li agradaria que igual que a Andalusia, els Latin Grammy arribessin a altres llocs i ciutats com a San Juan, Buenos Aires, Mèxic. "Tant de bo això es torni una tradició", ha subratllat.

Per la seva banda, Julieta Venegas, que ha tornat a Sevilla després de participar aquest estiu a l'Icònica Fest, ha ressaltat que "Andalusia és sempre molta calor, molta intensitat i molta alegria", mentre que els murcians Crema Bogotà, per la seva banda, han assenyalat "estar nerviosos" perquè "és alguna cosa molt aclaparant per a una banda jove i petita, però feliços".

El president del Consell Directiu de la Fundació Cultural Latin Grammy, Luis Cobos, ha destacat que "és una meravella estar a Sevilla" després d'aconseguir "després d'anys sortir dels EUA", atès que ha indicat que "si a Espanya hi havia una ciutat preparada per a això, aquesta és Sevilla".

També ha desfilat la cantautora i pianista María Toledo, sis vegades nominada als Grammy, que ha destacat que aquest 16 de novembre és el Dia Internacional del Flamenc, per afegir que "sempre havia anat a Las Vegas i no es podia perdre" aquesta primera vegada dels premis a Espanya. "Em sembla meravellós que s'estiguin celebrant a Andalusia".

La cordovesa Índia Martínez, qui va actuar aquest dimecres a l'homenatge a Laura Pausini com a Persona de l'Any, ha mostrat el seu "orgull" de representar a Andalusia en aquesta gala i que ells "puguin conèixer una miqueta més la nostra cultura, el nostre flamenc i les nostres arrels".

D'una altra costat, la xilena Francisca Valenzuela, nominada a Millor cançó pop rock, ha subratllat que és "molt bonic" que els Latin Grammy arribin a Sevilla perquè "és un espai històric ple de tradició, cultura i art" i, a més, "hi ha molta bona 'onda'", mentre que Carlos Baute ha ressaltat que "avui Sevilla és la capital de la música mundialment per a tots els hispans".