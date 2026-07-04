Els nens confinats en una casa de colònies per l'incendi de la Bisbal (Girona) abandonen el lloc

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
Els 150 nens que romanien confinats des del divendres a la casa de colònies Pou de Glaç a causa de l'incendi de La Bisbal d'Empordà (Girona) ja han pogut abandonar el lloc, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Un primer grup ho va fer durant la tarda del divendres i aquest dissabte s'han marxat els menors que encara estaven a la casa.
Aquest dissabte es manté el confinament a Calonge i St Antoni, Castell Llauro, Platja Llauro i s'Agaró, Cruïlles, Monells i St Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, que afecta a unes 12.000 persones.