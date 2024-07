Els naixements van disminuir un 3,9% a Catalunya el 2023, segons l'Idescat

"Mínim històric" en l'indicador conjuntural de fecunditat

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya va registrar un total de 54.182 naixements el 2023, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la qual cosa representa una disminució del 3,9% en relació amb les dades definitives del 2022.

El nombre de dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys) es manté estable (1.789.371), amb un augment de l'1,8% en relació amb l'any anterior, però el nombre de nascuts vius i el de dones en edat fèrtil situen l'indicador conjuntural de fecunditat (ICF) en 1,10 fills per dona el 2023, que és "un mínim històric, per sota del valor del 1995, amb 1,14 fills per dona".

La disminució dels naixements dels darrers anys s'inscriu en una tendència a la baixa de la natalitat que ha estat contínua des del 2009: el 2023, la taxa bruta és de 6,8 nascuts vius per cada 1.000 habitants, inferior al 2022 quan va ser de 7,2 i el 2009 quan va ser d'11,4.

L'edat mitjana en la maternitat es manté en els 32,6 anys, igual que el 2021 i 2022, però és un any més avançada que una dècada enrere, quan era de 31,6 el 2013, i l'edat mitjana en el naixement del primer fill és de 31,7 anys, amb un increment d'1,3 anys respecte al 2013.

Dels 54.182 naixements del 2023, 35.408 són fills de mare espanyola, que suposa un descens de 2.551 nascuts vius (-6,7%), i 18.774 de mare estrangera, un augment de 351 respecte a l'any anterior (+1,9%): en termes relatius, els nadons de mare estrangera són el 34,6% dels nascuts.

La fecunditat de les dones estrangeres residents a Catalunya és més alta que la de les dones amb nacionalitat espanyola residents a Catalunya, com demostra l'ICF, que se situa en 1,32 i 1,06 fills per dona, respectivament.

Per grans regions geogràfiques, entre els nadons de mare estrangera es compten 5.955 nascuts vius de mare amb nacionalitat d'algun país africà, seguit d'Amèrica del Sud (3.924), Amèrica del Nord i Centreamèrica (1.817), països de la Unió Europea (2.892), de la resta d'Europa (1.204), països asiàtics (2.961), i d'Oceania (21).

MARTINA I JAN

Jan, amb 393, és per primera vegada el nom que més es posa entre els nens nascuts a Catalunya durant el 2023, i destaca que Marc, després d'encapçalar el rànquing des del començament de l'estadística d'onomàstica del 1997 al 2021, ha baixat a la setena posició.

Després de Jan, se situen com a noms més posats Biel, amb 387, Pol, amb 376, Nil, amb 374, i Leo, amb 372.

Pel que fa a les nenes, el més habitual ha estat Martina, amb 405, seguit de Júlia, amb 390, Mia, amb 339, Emma, amb 327, i Lucía, amb 324.