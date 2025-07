Els naixements van baixar un 0,8% a Catalunya el 2024, segons l'Idescat

Sofia i Martí van ser per primera vegada els noms més posats

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Catalunya va registrar el 2024 un total de 53.793 naixements, 27.606 nens i 26.187 nenes, la qual cosa suposa un descens del 0,8% en relació amb l'any anterior, amb Sofia i Martí per primera vegada com els noms més posats, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

L'elevat augment de la població i la disminució dels naixements, malgrat ser més discreta que la dels darrers anys, situen els indicadors de fecunditat en "mínims històrics", ha informat aquest divendres l'Idescat en un comunicat.

La taxa bruta de natalitat del 2024 és de 6,7 naixements per cada 1.000 habitants, xifra inferior a la del 2023, amb 6,8, i es manté la tendència de disminució iniciada el 2008, quan es va assolir el darrer màxim, amb 12,1 naixements per cada 1.000 habitants.

Ha baixat la taxa general de fecunditat, que mesura el nombre de fills per cada 1.000 dones en edat fèrtil --de 15 a 49 anys--: el 2024 va ser de 29,7 per cada mil, mentre que el 2008 era d'un 48,5 per mil.

L'índex conjuntural de fecunditat manté la mateixa tendència i se situa en 1,08 fills per dona el 2024, després del màxim del 2008, amb 1,53 fills per dona.

Per primera vegada, l'estadística permet saber que hi ha 456 nadons nascuts el 2024 que tenen, a més de la mare gestant, una altra dona com a progenitora, la qual cosa representa el 0,9% del total de naixements.

D'altra banda, 51.383 nadons tenen un home com l'altre progenitor i en 1.954 casos el sexe de l'altre progenitor no ha estat informat.

MARE ESTRANGERA

Per nacionalitat de les mares, els nadons de mare estrangera representen el 35,5% dels naixements --el 34,8% el 2023--: el 2024 han nascut 34.723 nadons de mare espanyola, un 1,9% menys, i 19.070 de mare estrangera, un 1,2% més.

La fecunditat de les dones estrangeres residents a Catalunya és més alta que la de les dones amb nacionalitat espanyola, en què l'indicador conjuntural de fecunditat és d'1,29 i 1,04 fills per dona, respectivament.

Les mares de nacionalitat estrangera que han tingut fills el 2024 són de mitjana 2,4 anys més joves que les mares de nacionalitat espanyola: l'edat mitjana de maternitat se situa en els 30,8 anys en el cas de les mares estrangeres i en els 33,2 en les mares espanyoles.

Entre els nadons de mare estrangera, per país de nacionalitat de la mare, la freqüència més gran correspon als fills de mares marroquines (4.404), un 8,2% del total de naixements i un 23,1% dels de mare estrangera, colombianes (1.446), pakistaneses (1.349), hondurenyes (890) i peruanes (781).

NOMS MÉS POSATS

Martí, amb 352, és per primera vegada el nom més posat entre els nens nascuts a Catalunya, en què el segon nom és Biel (346), Marc (344), Leo (343) i Nil (340).

Entre les nenes, el més posat per primera vegada va ser Sofia/Sofía, amb 432, seguit de Júlia/Julia (396), Martina (349), Ona (321) i Mia (320).